Бережна пропонує Косінову стати її довіреною особою

Харків. 13 вересня. УНІАН. Кандидат у народні депутати України по 169 округу Харкова Ірина Бережна пропонує Станіславу Косінову (Народна партія), що знявся з виборчої гонки, стати її довіреною особою.

Про це І.Бережна повідомила журналістам, відповідаючи на запитання, як вона оцінює рішення одного з її головних конкурентів - С.Косинова - знятися з виборів по 169 округу міста Харкова.

«Для мене рішення Станіслава Анатолійовича стало повною несподіванкою. Вважала і вважаю його сильним і гідним конкурентом на цьому окрузі. Жалкую, що ми не зустрілися з ним на дебатах. На мій погляд, вони були б дуже продуктивними, оскільки він як колишній народний депутат і нинішній депутат Харківської міської ради добре розуміє, як працює державне управління, як пишуться закони і що потрібно зробити для того, щоб люди, яких ми представляємо в парламенті, відчували турботу про себе. Дебатувати з іншими кандидатами, що не мають підтримки харків`ян, і тими, хто веде проти мене «чорнушку» кампанію і щодня ллє бруд, не бачу сенсу», - сказала І.Бережна.

Вона зазначила, що готова запропонувати С.Косінову стати її довіреною особою: «У разі мого обрання народним депутатом, готова разом зі Станіславом Анатолійовичом об`єднати свої зусилля для того, щоб інтереси харківської громади були представлені на всеукраїнському рівні».