На кінофестивалі «Харьковская сирень» презентують 3 книги

Харків. 13 вересня. УНІАН. В ході V Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» буде презентовано 3 книги.

Про це поінформувала начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації - співголова оргкомітету кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич, повідомляє сайт ХОДА.

«Ми отримали дозвіл на публікацію книги французької актриси з харківським корінням Мілен Демонжо, в якій вона ділиться враженнями і своїми спогадами про роботу на одному знімальному майданчику зі своїми колегами. Книга вже перекладена і стане доступною під час V Міжнародного кінофестивалю», - сказала В.Маренич.

Друга книга, повідомила вона, - кінознавця, члена журі фестивалю Володимира Миславського про великого Дмитра Харитонова, який створив перший у Харкові кінотеатр «Ампір» і завдяки якому з`явилася Одеська кіностудія.

Третя книга про великого фотографа і кінематографіста, харків`янина Олександра Мішона, автор також В.Миславський.