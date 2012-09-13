Матч Металіст - Ворскла судитиме киянин Арановський

19:30, 13 вересня 2012
Харьків
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15 вересня – 9-й тур Прем’єр-Ліги

Харків. 11 вересня. УНІАН. Стала відома бригада арбітрів, яка буде проводити 15 вересня матч 9-го туру Прем’єр-Ліги Металіст (Харків) - Ворскла (Полтава).

Металіст Спортинг 1/4 Ліги Європи 50412 Фото Андрій КРАВЧЕНКО

Як повідомляє прес-служба ФК «Металіст», арбітр матчу - Євген Арановський (Київ).

Асистенти арбітра - Володимир Жарій (Дніпропетровська обл.) та Олег Муравйов (Маріуполь).

4-й арбітр - Жуков (Донецьк). Інспектор ФФУ - Володимир Туховський (Сімферополь). Делегат ФФУ - Борис Горілик (Чернівці).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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