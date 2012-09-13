Матч Металіст - Ворскла судитиме киянин Арановський

15 вересня – 9-й тур Прем’єр-Ліги

Харків. 11 вересня. УНІАН. Стала відома бригада арбітрів, яка буде проводити 15 вересня матч 9-го туру Прем’єр-Ліги Металіст (Харків) - Ворскла (Полтава). Як повідомляє прес-служба ФК «Металіст», арбітр матчу - Євген Арановський (Київ). Асистенти арбітра - Володимир Жарій (Дніпропетровська обл.) та Олег Муравйов (Маріуполь). 4-й арбітр - Жуков (Донецьк). Інспектор ФФУ - Володимир Туховський (Сімферополь). Делегат ФФУ - Борис Горілик (Чернівці). Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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