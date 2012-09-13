Матч Металіст - Ворскла судитиме киянин Арановський
19:30, 13 вересня 2012Харьків
0 0
15 вересня – 9-й тур Прем’єр-Ліги
Харків. 11 вересня. УНІАН. Стала відома бригада арбітрів, яка буде проводити 15 вересня матч 9-го туру Прем’єр-Ліги Металіст (Харків) - Ворскла (Полтава).
Як повідомляє прес-служба ФК «Металіст», арбітр матчу - Євген Арановський (Київ).
Асистенти арбітра - Володимир Жарій (Дніпропетровська обл.) та Олег Муравйов (Маріуполь).
4-й арбітр - Жуков (Донецьк). Інспектор ФФУ - Володимир Туховський (Сімферополь). Делегат ФФУ - Борис Горілик (Чернівці).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter