Керівництво Харківщини вивчає можливість будівництва наземного метро - Добкін

Харьков. 13 сентября. УНИАН. Керівництво Харківської області розглядає варіант будівництва наземного метро.



Про це сказав сьогодні на брифінгу голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, керівництво Харківщини розглядає варіант будівництва надземного метро.

Губернатор нагадав, що минулого року українська делегація на чолі з віце-прем`єр-міністром України Борисом Колесниковим відвідала місто Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах, де ознайомилася з роботою надземного метро, і фахівці співставили всі плюси і мінуси.

«Однозначно, будівництво такого метро є дешевшим. Якщо врахувати, що в Харкові найнижча вартість проходки одного кілометра під землею при будівництві метрополітену, то в нашому випадку це буде приблизно вдівічі дешевше», - сказав М.Добкін.

При цьому він вказав на суттєву проблему - забудову Харкова, яка історично.

«Якщо в Дубаї при будівництві самого міста, ще задовго до будівництва самого метро, була передбачена така можливість, і в червоних лініях, головних проспектах та вулицях спеціально були зарезервовані для цього певні території, то в місті Харкові цього ніхто не робив», - зазначив М.Добкін.

Також він зауважив, що середня температура в ОАЕ та Україні різна, що може вплинути на експлуатацію рухомого складу.

«Якщо говорити про експлуатацію рухомого складу, то вихід із сухого та теплого тунелю на холодну вологу поверхню взимку буде призводити до його зношення. Є багато питань, на які потрібно знайти відповіді. Але якщо порівняти кількість зекономлених коштів для бюджету при будівництві метро і прорахувати, що на цю економію можна вирішити всі ці проблеми або частину проблем, які я озвучив, тоді архітектори можуть давати свої пропозиції та показувати нові маршрути, де можна буде прокладати надземне метро», - передає слова М.Добкіна прес-служба ХОДА.