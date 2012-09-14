Уряд виділив 19 млн грн на виплату заборгованої зарплати на заводах Малишева і Шевченка

Харків. 14 вересня. УНІАН. Уряд виділив 100 млн. грн. для погашення заборгованості із зарплати на всіх підприємствах України, з яких 19 млн. грн. надійшло до Харкова, в тому числі 9 млн. грн. - заводу ім. Малишева, 10 млн. грн. - заводу ім. Шевченка.

Про це поінформував у програмі «Час влади» губернатор Михайло Добкін, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

М.Добкін зазначив, що за підсумками виконання бюджету за 9 місяців також будуть зроблені певні корективи.

Губернатор наголосив, що левова частка всієї заборгованості із зарплати зосереджена на підприємствах державної форми власності.

«На розширеному засіданні Кабінету Міністрів, де були присутні глави областей, прем`єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що загальна заборгованість із заробітної плати в нашій країні скоротилася і борги на підприємствах державної форми власності становлять до 600 млн. грн. Це посильні гроші для державного бюджету, і прем`єр-міністр поставив завдання прорахувати фінансові можливості одноразового погашення всієї заборгованості. Люди не повинні страждати від того, що хтось довів підприємство до жалюгідного стану», - сказав М.Добкін.