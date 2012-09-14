Харківським паралімпійцям виділять з обласного бюджету 500 тис. грн.

Харків. 14 вересня. УНІАН. З обласного бюджету планується виділити близько 500 тис. грн. для підтримки харківських спортсменів-паралімпійців

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував у програмі «Час влади» губернатор Михайло Добкін.

«На позачерговій сесії Харківської обласної ради 20 вересня буде розглянуто питання про виділення близько 500 тисяч гривень для того, щоб спортсмени, які вибороли медалі, отримали фінансову підтримку з обласного бюджету. Це для них не просто матеріальна допомога, але ще і знак уваги і пошани всієї територіальної громади перед їхніми високими спортивними досягненнями, адже це люди, які своїм прикладом повертають надію та впевненість у власних силах великій кількості людей з обмеженими фізичними можливостями», - сказав М.Добкін.

Як повідомлялося, харківські спортсмени на X Паралімпійських іграх у Лондоні цього року вибороли 12 медалей (6 золотих і по 3 срібних та бронзових нагороди). Три золотих і одну срібну медаль виграла плавчиня Наталя Прологаєва, 3 золотих і 1 бронзову - плавець Максим Веракса. По одній срібній медалі завоювали Антоніна Ходзінська (настільний теніс) та Яна Бережна (плавання), бронзові медалі здобули волейболістка Інна Осетинська та плавець Олександр Головко.

Раніше уряд України встановив такі розміри призових членам української паралімпійської збірної за отримані нагороди: золота медаль - 800 тис. грн., срібна - 550 тис. грн., бронзова - 380 тис. грн.