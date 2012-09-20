Сьогодні Металіст грає з Байєром

Харків. 20 вересня. УНІАН. Сьогодні харківський Металіст стартує у груповому турнірі Ліги Європи.

Перша гра відбудеться в німецькому Леверкузені з командою Байєр.

Як повідомляє прес-служба ФК «Металіст», у Німеччині на цей час +9 – +12°C, протягом дня - ясно.

Головний арбітр матчу - Мартін Ханссон (Швеція).

Мирон Маркевич взяв до Німеччини таких футболістів:

Воротарі: Горяїнов, Дишленкович, Денчук. Захисники: Вільягра, Торсігльєрі, Фініньо, Пшеничних, Обрадович, Папа. Півзахисники: Едмар, Хав`єр, Соса, Шарпар, Барвінко, Торрес, Бланко, Марлос, Ребенок. Нападники: Тайсон, Крістальдо, Вілліан.

Початок матчу - о 22.00.

Телетрансляція на каналі «Футбол».

Онлайн-репортаж - на офіційному сайті «Металіста».

Повна назва комади суперника: Turn-und Sportverein Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH. Клуб заснований 1904 р. Прізвиська: Die Werkself («Фабрична команда»), «Аспіринові», «Аптекарі», «Фармацевти», «Неверкузен». Стадіон: «BayArena» (місткість 30 210).

Трофеї та досягнення:

Віце-чемпіон Німеччини (5): 1997, 1999, 2000, 2002, 2011. Володар Кубка Німеччини (1): 1993. Фіналіст Кубка Німеччини (2): 2002, 2009. Фіналіст Суперкубка Німеччини (1): 1993. Володар Кубка УЄФА (1): 1988. Фіналіст Ліги Чемпіонів УЄФА (1): 2002.

У сезоні-2011/2012 чемпіонату Німеччини посів 5-те місце в Бундеслізі 1.

Статистика виступів у єврокубках: ігри - 163, перемоги - 72, нічиї - 38, поразки - 53.

Найвищий результат у єврокубках: переможець Кубка УЄФА сезону 1987/1988.

Взаємовідносини клубів України та Німеччини в єврокубках:

57 матчів проведені в єврокубках між українськими та німецькими клубами на сьогодні. 22 перемоги у представників України, 9 нічиїх, 26 разів вигравали представники Німеччини, співвідношення м`ячів 94:72 на користь німецьких команд.



На знімку: епізод матчу харківського Металіста у Лізі Європи сезону 2011/2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА