Влада привітала машинобудівників з професійним святом

Харків. 28 вересня. УНІАН. Сьогодні в Харкові відбувся урочистий прийом до Дня машинобудівника.

Працівників провідних машинобудівних підприємств області з професійним святом привітали голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес і перший заступник голови Харківської обласної ради Олена Олешко. Також провідні фаїхівці різних підприємств отримали державні та обласні нагороди.

«Місто Харків завжди вважалося столицею машинобудування нашої країни. Я впевнений, що ті можливості, які у нас є, - мрія будь-якого регіону, будь-якого міста, а та продукція, яка виробляється на наших підприємствах, конкурентна, високотехнологічна, а деяка взагалі не має аналогів у світі», - сказав М.Добкін.

«Сьогодні, коли відроджується наша рідна країна, - додав губернатор, - ваш внесок у відродження економіки дуже складно переоцінити. 2012 рік непростий для машинобудівного комплексу, для країни, для Європи, але, тим не менш, провідні підприємства, де працює величезна кількість наших земляків, не шукають легких шляхів, а продовжують випускати продукцію, яка користується попитом у багатьох країнах», - з такими словами до машинобудівників звернувся Михайло Добкін.

Керівники машинобудівних підприємств області у своєму слові відзначили особливу увагу і підтримку, яку зараз отримують промисловці від державного і місцевого керівництва.

«Машинобудування вже більше двох століть визначає становище будь-якої країни на світовій арені. І сьогодні дуже важливо те, що ми відчуваємо підтримку на всіх рівнях влади, причому останнім часом завод імені Малишева як ніколи відчуває підтримку місцевого керівництва. Я сподіваюся, що наші спільні зусилля з відродження машинобудування привернуть багато інвестицій в нашу галузь, що дозволить нам покращити добробут наших людей і найголовніше - наш Харків знову стане індустріальною столицею світу», - сказав генеральний директор заводу ім.Малишева Микола Бєлов.

На знімку: продукція заводу ім. Малишева.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА