У Слатиному внаслідок пожежі загинула трирічна дівчинка

Харків. 6 жовтня. УНІАН. У селі Слатине Дергачівського району під час пожежі у приватному будинку загинула трирічна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа в одному з приватних будинків сталася 5 жовтня о 19.40.

На місці події працювали 2 відділення МНС з Дергачів та з смт. Козача Лопань. На момент прибуття рятувальників загальна площа пожежі становила понад 80 м2 – горіли дві кімнати та повністю дах 4-кімнатного житлового будинку. Пожежа була ліквідована близько 4.10.

Під час пожежі загинула дівчинка 2009 року народження, яка в будинку була одна. Вона задихнулася чадним газом. Крім того, з опіками рук та обличчя до лікарні було госпіталізовано сина власника оселі – чоловіка 1976 року народження.

Як було встановлено пізніше, батьки загиблої перебували на роботі. Інші мешканці будинку працювали у дворі по господарству. Дитина у хаті знаходилася одна.

Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.