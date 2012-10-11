Завтра на сході можливий дощ

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Завтра у західних областях України, у Житомирській, Вінницькій, вночі і в Київській областях, а вдень і в південній частині опади не очікуються.

На решті території невеликі, місцями помірні дощі, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на поверхні грунту, на заході місцями і в повітрі приморозки 0-5°, у південній та східній частині 7-12° тепла; температура вдень 8-13°, в південних областях та Криму 14-19°.

У Києві та області у п’ятницю вночі без опадів, вдень невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту приморозки 0-5°; вдень 8-13° тепла, у Києві вночі 2-4° тепла, на поверхні грунту приморозки 0-2°; вдень 9-11° тепла.