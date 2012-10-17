У Харкові може з'явитися Почесне консульство Бразилії

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Посольство Бразилії в Україні розглядає можливість відкриття почесного консульств у низці українських міст.

Про це у вівторок на зустрічі із секретарем Харківської міської ради Олександром Новаком повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Бразилії в Україні Антоніо Фернандо Круз-де-Мелло.

За його словами, Почесне консульство Бразилії вже відкрито у Львові і тепер розглядають можливість відкриття почесних консульств у Дніпропетровську, Одесі та Харкові.

«Враховуючи нашу найближчу співпрацю у сфері освіти, ми зацікавлені саме в Харкові», - сказав посол.

Також Фернандо Круз-де-Мелло пообіцяв сприяння у встановленні побратимських відносин між Харковом та якимось схожим містом у Бразилії.