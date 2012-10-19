У Харкові засуджено злочинну гупу, яка викрала майна на 2 млн грн

Харків. 19 жовтня. УНІАН. У Харкові до різних термінів покарання засуджено трьох громадян України та громадянина Грузії, які викрали із квартир харків’ян майна майже на 2 млн грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на старшого прокурора Оксану Максюк, мешканцям Запоріжжя та Донецька, двоє з яких раніше були засуджені, вироком Дзержинського райсуду м. Харкова призначено покарання від 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна до відбування покарання одному з них - з іспитовим терміном у 3 роки.

Чоловіки, віком від 30 до 33 років, визнані винними у скоєнні цілої серії квартирних крадіжок. Встановлено, що наймолодший із засуджених у березні 2009 року створив та очолив організовану групу. Протягом 4 місяців злочинне угруповання скоїло майже 50 крадіжок майна з квартир багатоповерхівок у Харкові.

Злочинці викрадали переважно коштовності, золоті злитки, гроші, ордени та медалі, раритетні книги, хутрові вироби, комп’ютерну техніку тощо. Вони обрали швидкий спосіб проникнення в житло шляхом зламування врізних дверних замків. Вкрадене оцінено у понад 2 млн. грн.

Зокрема, учасники групи придбали телефонний довідник для встановлення абонентських номерів телефонів у квартирах громадян. Об’єкти обирали ретельно, переважно ті, де, на їхню думку, мешкають заможні люди, відслідковуючи розпорядок дня мешканців.

Сам злочин готували заздалегідь: використовували «болгарку», мобільну радіостанцію, рукавички, різні автомобілі, якими керували за довіреністю.

Окрім термінів, засуджені ще мають відшкодувати потерпілим шкоду на суму понад 1 млн 700 тис грн.

Державний обвинувач пропонувала суду міру покарання у вигляді позбавлення волі від 11 до 8 років з конфіскацією майна. Прокуратура оскаржить вирок суду у зв’язку з м’якістю призначеного покарання, зазначили у прес-службі.