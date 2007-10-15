ДАІ позбавила ліцензії 105 автоперевізників

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Управління Державтоінспекції ГУ МВС України в Харківській області позбавило ліцензії 105 автоперевізників.

Як повідомляє Центр громадських зв’язків обласної міліції, автоперевізники були позбавлені ліцензій після перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Перевірку проводили мобільні групи з числа працівників Державтоінспекції та співробітників Управління боротьби з економічними злочинами.

Інформація про порушення законодавства з боку автоперевізників направлялася до транспортної інспекції Міністерства транспорту і зв’язку України. В цілому було направлено 174 інформацій про скасування ліцензій авто перевізників.

Також під час роботи мобільних груп виявлено 1308 випадків переобладнання транспортного засобу з порушенням існуючих правил та вимог, складено 660 адміністративних протоколів за ст. 164 КупАП (використання транспортного засобу для перевезення пасажирів без ліцензії). За допущені порушення притягнуто до адміністративної відповідальності 1644 посадові особи автогосподарств, працівниками ДАІ видано 2114 приписів для усунення недоліків, що впливають на безпеку дорожнього руху.