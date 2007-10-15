ТПУ чекає реакції на факти порушень

Харків. 15 жовтня. УНІАН. У Тендерній палаті чекають на конкретну реакцію на факти порушень під час проведення державних закупівель, виявлених у результаті перевірок ТПУ.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління ТПУ Володимир ЛАБА.

Він наголосив, що багато фактів виявлених порушень стосуються високопосадовців, зокрема в міністерствах і відомствах.

За даними В.ЛАБИ, ТПУ перевірила 14 тис. процедур держзакупівель і виявила порушень більш ніж на 24 млрд. грн. «Про ці факти, що стосуються міністерств, відомств і органів центральної і місцевої влади, Тендерна палата сповістила громадськість. Зокрема, вони стосуються Укрзалізниці – порушень більш ніж на 600 млн. грн., влади Києва – майже 1 млрд., Харківської і Черкаської міськрад», - відзначив В.ЛАБА.

Голова ТПУ здивований, що, попри матеріали перевірок направлені в правоохоронні органи, «на засіданнях Кабінету Міністрів і різних нарадах, на яких обговорювались питання держзакупівель, не критикувалися дії посадовців, які допускали і допускають порушення, а часто критикувалася діяльність ТПУ і взагалі ставилося під сумнів існування суспільного контролю за системою держзакупівель».