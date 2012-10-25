Союз азербайджанцев мира поздравляет с празником Курбан-Байрам

Харьков. 25 октября. УНИАН. С праздником Курбан-Байрам поздравил украинский народ, всех мусульман и своих соотечественников Союз азербайджанцев мира.

От имени организации поздравил с праздником жертвоприношения председатель Союза азербайджанцев мира, вице-президент МКА, Герой Казацкого народа, маршал, академик Миршахин Исмаилов.

«Благословенный праздник Курбан, воплощающий завершенность Ислама как религии, - говорится в поздравлении, - послан человечеству как дорога морально-этического спасения, - праздник, призывающий людей к милосердию, солидарности, братству и гуманизму».

Азербайджанский народ всегда с уважением относится к своим национально-духовным ценностям и традициям, - отмечается в обращении. - Все религиозные церемонии, в том числе и праздник Курбан, ежегодно отмечается в Украине с большим торжеством.

Жертвоприношение предписано не только паломникам, но и каждому мусульманину, имеющему достаточно на это средств.

Жертвенными животными считаются коровы, овцы и козы. Обряд совершается после совершения праздничной молитвы или же в последующие два дня праздника.

Всевышний предписывает верующим: «Для каждой общины определили Мы обряды жертвоприношения и велели поминать при заклании имя Божие над дарованными им в удел животными. Итак, бог ваш – Бог единый. Так будьте же покорны Ему!» (Коран 22:34).

Мясо жертвенных животных традиционно делят на 3 части: одну оставляют себе, вторую раздают в качестве милостыни мусульманам, третью дарят родственникам и соседям, в том числе и немусульманам. Доброй традицией является приготовление из третьей части курбана праздничного угощения, такого как плов, шашлык, долма, манты – для соседей, друзей, родственников и всех, кто придет в гости в праздничные дни.

Смысл обряда жертвоприношения в первую очередь духовный. Каждый мусульманин на свои честно заработанные деньги должен принести жертву и поделиться с бедными и малоимущими, угостить праздничной едой своих гостей. Это – акт щедрости и пожертвования в надежде на Божественное прощение.

В Коране сказано: «Ешьте их мясо и накормите того, кто стыдится просить, и того, кто просит, не таясь… Не нужны Богу ни мясо их, ни кровь их (жертвенных животных). Важна Ему лишь богобоязненность ваша!» (Коран 22:36–37).

От имени Союза азербайджанцев мира Маршал М.Исмаилов пожелал соотечественникам «счастья семьям и достатка в доме - Аминь!».