Росія масовано атакує Україну ракетами та дронами: є влучання у кількох містах

Повітряні сили повідомляли про балістичні ракети в напрямку Києва, Дніпра та Кривого Рогу.

У ніч на 30 липня російські окупанти атакують різні регіони України ракетами та ударними дронами. Про це повідомляють Повітряні сили та органи влади на місцях.

Оновлено 02:52. Група БпЛА на півдні Київщини рухається курсом на Вінниччину/Житомирщину.

Оновлено 02:37. Монітори повідомляють про пуски приблизно 35 крилатих ракет з Ту-160 та Ту-95МС.

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Оновлено 02:26. Дрон поцілив по промзоні Новобаварського району, повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов.

Оновлено 02:16. У районі Вінниці, Харкова, Черкас, Кривого Рогу та Сум пролунали вибухи на тлі загрози балістики РФ.

Оновлено 01:54. Пуск балістичних ракет в напрямку Вінниці. На Вінниччині було чути звуки вибухів, повідомило "Суспільне".

Міський голова Кличко також повідомив про загоряння в гаражному кооперативі Святошинського району.

Мер кличко повідомив, що у Святошинському та Оболонському районах Києва внаслідок падіння уламків сталося загоряння на території нежитлових забудов.

Моніторингові канали повідомляли, що станом на 1:30 у загалом в повітрі було щонайменше 3х борти Ту-160 з аеродрому "Українка" та 4х борти Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

Повітряні сили повідомляли про балістичні ракети в напрямку Києва, Дніпра та Кривого Рогу. ЗМІ повідомляли про вибухи у столиці і Кривому Розі.

"Ворог бʼє по столиці балістикою. Загроза подальшої атаки триває. Перебувайте в укриттях!", - написав мер Києва Віталій Кличко.

Удари РФ по Україні

Ввечері 29 липня президент Володимир Зеленський попередив, що Росія підготувалася до масованого удару й може здійснити його цієї ночі. Він закликав партнерів надати Україні ракети для систем Patriot, а українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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