28 жовтня Україна переходить на «зимовий час»
09:09, 27 жовтня 2012Харьків
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Стрілки годинника переводять назад
Харків. 27 жовтня. УНІАН. У неділю, 28 жовтня о 4.00 за київським часом на території України скасовується дія «літнього часу» шляхом переведення годинникової стрілки на 1 годину назад.
Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Перехід на «зимовий час» передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».
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