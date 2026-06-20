Пробують захистити логістику від українських ударів: Флеш розкрив тактику росіян (відео)

В даний час росіяни намагаються організувати патрулювання трас.

Російські окупанти почали намагатися захистити свої логістичні шляхи від українських ударів.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов у Telegram-каналі. "Як я й очікував, ворог не став просто так сидіти склавши руки, спостерігаючи за ударами по логістиці", - зазначив він.

За даними Флеша, в даний час росіяни намагаються організувати патрулювання трас зенітними дронами-перехоплювачами у поєднанні з роботою радіолокаційних систем.

"На цей крок нам треба відповісти своїм кроком. У цьому й полягає суть війни технологій", - підкреслив військовий.

Удари по російській логістиці

Уродовж останніх тижнів Сили оборони України суттєво посилили кампанію з ураження російської логістики на півдні та сході. Основними цілями стали автомобільні маршрути постачання, мости, склади боєприпасів, паливні бази та транспортні вузли, які забезпечують російське угруповання в окупованому Криму та на південному фронті.

Цього місяця ЗСУ завдали ударів по кількох мостах, що використовуються для забезпечення російських військ у Криму, зокрема в районі Чонгара. Після атак окупанти були змушені обмежувати рух і переводити транспорт на альтернативні маршрути.

В ніч на 18 червня дрони вдарили по залізничному мосту через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне. Внаслідок атаки на об'єкті виникла масштабна пожежа.

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