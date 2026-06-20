Поляки не хочуть захищати батьківщину і не готові відмовитися від особистого добробуту, - опитування

Кількість громадян, готових захищати Польщу, зменшилася майже вдвічі за три роки. Особливо тривожна тенденція спостерігається серед молоді віком до 29 років.

Польські соціологи порівняли, як змінилися суспільні настрої поляків у період з 2023 по 2026 рік, і з’ясували, скільки громадян готові піти воювати, щоб захистити країну.

Як пише видання InfoSecurity24, результати виявилися невтішними – відбулося систематичне "охолодження" патріотизму. Так, згідно з даними аналітичного центру IBRiS, лише 15 % поляків на сьогодні готові пожертвувати життям заради своєї країни, хоча у 2023 році таких було 27 %.

Особливо тривожна тенденція спостерігається серед молоді. Громадяни віком від 18 до 29 років найменше хочуть воювати. Серед них готовність до війни становить лише 18%.

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Найвищий рівень патріотизму продемонструвало старше покоління. 56 % польських громадян у віці 40–59 років готові стати на захист країни.

Окрім падіння рівня патріотизму, багато поляків заявили, що не готові піти на матеріальні жертви. Раніше поляків, які були готові відмовитися від особистого добробуту заради батьківщини, було 46%, а зараз – 36%, а кількість людей, не готових до жодних жертв, зросла з 14% до 30%.

Крім того, громадяни Польщі виявилися непідготовленими до можливої війни. Багато хто не знає навіть елементарних правил безпеки. Зокрема, 81,8% респондентів зізналися, що не знають, де знаходиться найближчий притулок.

При цьому лише 36% поляків планують проходити спеціальне навчання з цивільного захисту.

Соціологи відзначили, що існує небезпечний парадокс: близько 67% поляків заявили про бажання допомагати цивільній обороні. Однак вони не прагнуть здобувати конкретні навички, тобто моральний дух не підкріплюється реальною підготовкою.

Ситуація в Польщі

Наприкінці весни в Польщі з’явилися повідомлення про розсилку громадянам так званих мобілізаційних карток. Документи викликали занепокоєння серед населення, але в польському Міноборони пояснили, що йдеться про стандартну процедуру військового обліку, а не про оголошення мобілізації,

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