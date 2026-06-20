Бум ШІ б’є по гаманцю: відеокарти AMD подорожчають уже втретє з початку року

На тлі безперервної кризи на ринку пам'яті AMD збирається вкотре підвищити вартість своїх актуальних відеокарт серії Radeon RX 9000. Про це пише Wccftech з посиланням на джерела в ланцюжку поставок.
Згідно з даними журналістів, відеокарти Radeon RX 9000 подорожчають на 10–15% залежно від конкретної моделі. Нове коригування цін очікується вже в найближчі місяці.
Ринок відеокарт уже пережив кілька хвиль подорожчання з початку 2026 року: пам’ять DRAM і NAND значно подорожчала через високий попит з боку інфраструктури штучного інтелекту та дата-центрів. Це, своєю чергою, чинить тиск на виробників споживчих графічних процесорів, зокрема AMD та Nvidia.
Цікаво, що Nvidia, як повідомляє це ж джерело, поки що утримається від підвищення цін на свою лінійку відеокарт сімейства GeForce RTX 50.
В Україні ціни на продукцію AMD теж зросли з початку року. Наприклад, PowerColor Radeon RX 9060 XT, яка зараз коштує близько 25 000 грн, в січні можна було купити за ~20 000 грн. Подорожчала й потужніша модель PowerColor Radeon RX 9070 XT.
Раніше AMD підтвердила, що просунутий апскейлер FSR 4.1 випустять для Radeon минулих поколінь. Серія RX 7000 отримає підтримку вже в липні цього року, а власникам RX 6000 доведеться почекати до початку 2027 року.
Згідно з останнім звітом, Nvidia домінує не тільки на ринку штучного інтелекту, але й на ринку споживчих відеокарт. Понад 94% графічних процесорів, що продаються для настільних комп’ютерів, постачаються саме "зеленими". Частка AMD впала до 5%, а продажі Intel виявилися фактично нульовими.