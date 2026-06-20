Бум ШІ б’є по гаманцю: відеокарти AMD подорожчають уже втретє з початку року

Повідомляється, що найближчими місяцями ціни на Radeon RX 9000 зростуть на 10–15 відсотків.

На тлі безперервної кризи на ринку пам'яті AMD збирається вкотре підвищити вартість своїх актуальних відеокарт серії Radeon RX 9000. Про це пише Wccftech з посиланням на джерела в ланцюжку поставок.

Згідно з даними журналістів, відеокарти Radeon RX 9000 подорожчають на 10–15% залежно від конкретної моделі. Нове коригування цін очікується вже в найближчі місяці.

Ринок відеокарт уже пережив кілька хвиль подорожчання з початку 2026 року: пам’ять DRAM і NAND значно подорожчала через високий попит з боку інфраструктури штучного інтелекту та дата-центрів. Це, своєю чергою, чинить тиск на виробників споживчих графічних процесорів, зокрема AMD та Nvidia.

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Цікаво, що Nvidia, як повідомляє це ж джерело, поки що утримається від підвищення цін на свою лінійку відеокарт сімейства GeForce RTX 50.

В Україні ціни на продукцію AMD теж зросли з початку року. Наприклад, PowerColor Radeon RX 9060 XT, яка зараз коштує близько 25 000 грн, в січні можна було купити за ~20 000 грн. Подорожчала й потужніша модель PowerColor Radeon RX 9070 XT.

Раніше AMD підтвердила, що просунутий апскейлер FSR 4.1 випустять для Radeon минулих поколінь. Серія RX 7000 отримає підтримку вже в липні цього року, а власникам RX 6000 доведеться почекати до початку 2027 року.

Згідно з останнім звітом, Nvidia домінує не тільки на ринку штучного інтелекту, але й на ринку споживчих відеокарт. Понад 94% графічних процесорів, що продаються для настільних комп’ютерів, постачаються саме "зеленими". Частка AMD впала до 5%, а продажі Intel виявилися фактично нульовими.

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