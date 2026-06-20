Співзасновник гіганта ігрової індустрії Ubisoft загинув у авіакатастрофі.

Літак зазнав аварії у Франції.

У Франції в результаті авіакатастрофи загинув Клод Гіймо, один із засновників Ubisoft. За інформацією Ouest-France, він перебував на борту туристичного літака, який зазнав аварії разом із ще однією людиною.

Інцидент стався в п’ятницю вдень. Літак Cessna 421, що належав 69-річному Клоду, впав у поле й одразу загорівся, після чого вогонь перекинувся на навколишню рослинність. Коли на місце прибули пожежники, літак уже був повністю охоплений полум’ям, а ситуація залишалася нестабільною через тривале горіння.

За попередніми даними, Гіймо прямував на з’їзд льотного клубу La Baule і мав бути присутнім на зборах любителів польотів цими вихідними. Обставини падіння та причини загоряння наразі з’ясовуються.

Відео дня

Клод Гіймо був одним із п'яти братів Гіймо, які в 1986 році заснували Ubisoft і перетворили її на одного з найбільших видавців ігор у світі.

Він обіймав посаду генерального директора Guillemot Corporation і входив до ради директорів Ubisoft. Під його керівництвом вийшли такі культові франшизи, як Assassin's Creed, Far Cry, Rayman і Prince of Persia.

Вас також можуть зацікавити такі новини: