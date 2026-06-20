Україна отримає нові британські ракети для ударів по РФ, які США не зможуть зупинити

Нові ракети вдвічі дешевші, ніж Storm Shadow.

Велика Британія розробляє для України нові недорогі ракети наземного базування великої дальності, виробництво яких не залежатиме від США. Розробка відома під назвою "Brakestop".

Як пише Financial Times, британський уряд представив три прототипи таких ракет. Їх розробили компанії MBDA UK, MGI Engineering та Rotron Aerospace. Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що всі три системи навесні успішно пройшли випробування. А після проведення цього року додаткових випробувань – як на території Великої Британії, так і в Україні – одна або кілька ракет надійдуть до України. Планується, що ракету приймуть на озброєння до кінця 2026 року.

При цьому рішення про розробку та виробництво ракет без участі США, а також без будь-яких американських компонентів, було ухвалено навмисно. Таким чином, США не матимуть права голосу в питаннях експорту та застосування ракет. А вирішувати це буде виключно уряд Великої Британії.

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Зазначається, що розробка ракет розпочалася в листопаді 2024 року після того, як США заблокували постачання Україні ракет дальньої дії, таких як американські ATACMS і британські Storm Shadow. Також США заблокували запуск ракет углиб російської території через побоювання ескалації. Такі права у США були, оскільки в Storm Shadow використовуються американські компоненти, зокрема, системи наведення. Також вони залежать від картографічних даних США.

Автори видання Bloomberg з посиланням на офіційних осіб додали, що ця зброя, ймовірно, буде менш точною, ніж ракети Storm Shadow, які виробляє та сама компанія MBDA. Однак вона коштуватиме приблизно вдвічі дешевше.

Відомо, що ракета Storm Shadow коштує близько 1 мільйона доларів. Ракета летить на відстань 250 км і є високоточною зброєю завдяки навігації за допомогою глобальної системи позиціонування та навігації по рельєфу місцевості.

Нова ракета, як зазначило видання, зможе вражати цілі на відстані 500 кілометрів. Хоча вона буде не такою потужною і не зможе, наприклад, знищити бункер. Однак її боєголовка вагою 225 кг покликана завдати серйозної шкоди противнику. Згідно з вимогами, вартість кожної ракети має становити близько 530 тисяч доларів без урахування бойової частини. Усі виробники зазначають, що зможуть випускати щонайменше 40 ракет щомісяця.

Співпраця України та Великої Британії

Нагадаємо, що активно розвивати ракетну програму британці почали після того, як США обмежили застосування свого озброєння проти цілей на території РФ. При цьому між Україною та Великою Британією розвивається тісна співпраця у виробництві ракетних технологій, двигунів та компонентів, розповів генерал запасу Володимир Гаврилов.

Під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" Велика Британія оголосила про виділення нового пакету допомоги для України, який має допомогти Україні отримати 150 тисяч дронів і 350 ракет, а також радарів для систем ППО.

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