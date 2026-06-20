Ізраїль зірвав переговори Трампа з Іраном на невизначений термін, – Bloomberg

Американська делегація готова продовжити мирні переговори в будь-який момент

Ізраїльські бойові дії в Лівані заводять у глухий кут мирні переговори між Іраном і США. Як пише Bloomberg, бої між Ізраїлем і "Хезболлою" на півдні Лівану тривають без перерви.

З цієї причини Іран відклав переговори зі США, які мали привести до остаточної угоди та обмеження іранської ядерної програми. Переговори мали відбутися у Швейцарії в п’ятницю, однак, за даними джерел видання, їх було відкладено на невизначений термін.

"Відстрочка стала ударом для президента США Дональда Трампа, який підписав меморандум про взаєморозуміння з Масудом Пезешкіаном, незважаючи на критику за надмірні поступки щодо фінансових вигод та послаблення санкцій", – йдеться у статті.

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Поки що нової дати для зустрічей не призначено. У Білому домі повідомили журналістам, що американська делегація готова вирушити за першої ж нагоди.

При цьому Ізраїль і угруповання "Хезболла", ймовірно, також досягли попередніх домовленостей у п’ятницю. Однак у суботу ліванська армія повідомила, що Ізраїль атакував південь країни. Державне інформаційне агентство Лівану повідомило, що п’ятеро людей загинули в околицях південного міста Набатія. В Армії оборони Ізраїлю неофіційно підтвердили удари після того, як "Хезболла" випустила понад 50 снарядів по її силах на півдні Лівану протягом ночі.

Зазначається, що Іран поставив припинення вогню в Лівані умовою для початку мирних переговорів. При цьому аналітик компанії Pangea-Risk Білал Бассіуні сказав журналістам, що події в Лівані навряд чи остаточно зірвуть угоду між США та Іраном. Однак іранська верхівка використовуватиме це як привід, щоб затягнути переговори та спробувати змусити США стримати Ізраїль.

Автори зазначили, що поки що незрозуміло, як події вплинуть на рух суден через Ормузьку протоку. У п’ятницю рух дещо сповільнився, хоча напередодні судна активно рухалися через протоку на тлі повідомлень про зняття блокади.

Оновлено о 16:30. Як повідомляє Reuters, Центральне командування об’єднаних збройних сил Ірану оголосило про закриття Ормузької протоки для судноплавства. Причиною стало порушення, за їхніми словами, меморандуму про взаєморозуміння з боку США. А також порушення режиму припинення вогню на півдні Лівану та відмова Ізраїлю вивести війська з півдня Лівану. Іран називає це "першим кроком" і попереджає, що в разі продовження порушень будуть вжиті подальші заходи.

Угода з Іраном – що відомо

Нагадаємо, що на тлі повідомлень про те, що Іран не готовий до продовження діалогу, президент США Дональд Трамп написав, що це призведе до того, що країна не отримає доступу до фінансової допомоги. Він зазначає, що компенсація буде виплачена в тому випадку, якщо мирна угода буде досягнута протягом 60 днів з моменту підписання меморандуму.

Додамо, що 18 червня США та Іран підписали угоду про припинення вогню. Також цей документ став основою для відкриття Ормузької протоки. США планують протягом 30 днів після набрання чинності меморандумом скасувати морську блокаду Ірану.

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