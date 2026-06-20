Apple представить одразу шість нових iPhone у 2027 році, - Bloomberg

Очікуються базова модель iPhone 18, друге покоління iPhone Air та спеціальна модель iPhone, присвячена 20-річчю серії.

За даними журналіста Марка Гурмана, Apple планує наймасштабніше оновлення лінійки iPhone у своїй історії. У 2026 та 2027 роках компанія збирається випустити одразу 9 нових смартфонів, включаючи крупний ювілейний редизайн.

Цієї осені компанія представить три флагмани – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і перший складаний iPhone Fold/Ultra, чутки про який ходять у мережі вже кілька років.

Базовий iPhone 18 не встигнуть випустити цього року, тому його випуск "перенесуть" на весну 2027 року. Тоді ж Apple має представити бюджетну версію iPhone 18e, а також друге покоління ультратонкого гаджета iPhone Air.

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Восени 2027 року Apple "пропустить" 19-те покоління і відразу анонсує iPhone 20, який буде присвячено 20-річчю першого iPhone. За даними Гурмана, компанія покаже лише Pro-версії пристрою, а також iPhone Ultra 2 – базова версія смартфона знову "перенесеться" на наступний рік.

Гурман підтвердив стару чутку про те, що iPhone 20 чекає серйозний редизайн – пристрій отримає екран, який займатиме всю передню панель без будь-яких перерв: ні "чубчика", ні "острівця", ні навіть мінімальних отворів під камеру.

Окрім смартфонів, Apple "прискорила" роботу над трьома носимими пристроямина базі штучного інтелекту. У 2026 та 2027 роках компанія представить розумні окуляри, ШІ-кулон та нову модель навушників AirPods із камерами.

Раніше Apple офіційно підтвердила, що підвищить ціни на більшість своїх пристроїв. За підрахунками аналітиків, вартість iPhone 18 Pro може становити 1400 доларів – на 300 доларів більше, ніж iPhone, а iPhone 18 Pro Max може стартувати з 1500 доларів,

Нагадаємо, 1 вересня Тім Кук залишить посаду глави Apple після понад 15 років керівництва компанією – його місце займе Джон Тернус. Раніше він був віцепрезидентом з розробки апаратного забезпечення. Майбутній керівник, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова "змінити світ".

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