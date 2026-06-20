За словами посадовця, Росія буде радіти через напружені відносини між Україною та Польщею.

Голова Офісу Президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею". Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"На жаль, Президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши Президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла. Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн", - наголосив він.

За словами Буданова, народи України та Польщі мають давні взаємини і різні сторінки історії, проте це має бути причиною для глибокого осмислення, а не "грубих політичних спекуляцій".

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"Україна не вказує жодному іншому народові, як вчити його історію. Тож і ми залишаємо за собою справедливе право на власну національну пам'ять та гідність. Переконаний, що цей жест Президента Польщі не про справедливість абощо. Адже про яку справедливість може бути мова, якщо ордена Білого Орла, наприклад, досі не позбавлено італійського фашистського диктатора й пособника Гітлера Беніто Муссоліні?" - запитав очільник ОП.

Він запевнив, що Україна дасть оцінку цій події, однак буде і далі стояти на засадах відкритого партнерства з усіма своїми союзниками.

"Україна продовжить битися в авангарді захисту всієї Європи, зокрема Польщі, сплачуючи найдорожчу ціну. Та як і будь-який українець, я не можу лишатися осторонь і просто спостерігати за тим, як проти наших громадян безпідставно й штучно розкручується маховик ненависті. З огляду на це, я відмовляюся від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", яким мене нагородив минулого року Президент Польщі", - зазначив Буданов.

Посадовець вважає, що українське суспільство відчуває такі ж емоції та підтримає цей крок.

Що цьому передувало

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що вирішив позбавити українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

За його словами, такий орден є символом найвищої довіри Польщі, "особливого зв'язку з державою та вдячності нації".

"Історія не повинна бути перешкодою для майбутнього. Однак добре майбутнє може бути побудоване виключно на правді", - сказав Навроцький.

Він додав, що позбавлення Зеленського нагороди не спрямоване проти українського народу, а Польща й надалі буде підтримувати Україну в боротьбі проти агресії РФ.

Чому Навроцький прийняв таке рішення

Як писав УНІАН, 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. Таке рішення викликало різке обурення в Польщі.

Зокрема колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловився щодо скандалу з УПА. Він зазначив, що не має наміру в знак протесту відмовитися від присвоєного йому українського Ордена Ярослава Мудрого.

"Я поважаю наших сусідів, у тому числі й тих, хто ставиться до нас вкрай вороже. Водночас, назвавши військову частину іменем "героїв УПА", українці встромили нам палець в око. Не можна робити вигляд, ніби нічого не відбувається", - сказав Моравецький.

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