Японія вводить в експлуатацію перший комерційний двигун, що працює на суміші з 30% водню

Зазначається, що в якості палива використовується суміш природного газу та 30% водню.

Енергетичний перехід часто здається чимось далеким, доки не злетять рахунки за електроенергію або не почнуть блимати лампочки спекотного літнього вечора. Японія представила перший у світі комерційний газовий двигун великої потужності, здатний виробляти електроенергію з використанням паливної суміші, до складу якої входить водень та природний газ.

Видання econews повідомляє, що наприкінці 2025 року компанія Kawasaki Heavy Industries розпочала прийом замовлень на агрегат для розподілених електростанцій потужністю 8 мегават.

Новий двигун здатний працювати на паливі, що містить до 30% водню за об’ємом, а решту становить природний газ. Інженери обрали саме таку частку, оскільки за таких пропорцій паливо, як правило, може транспортуватися існуючими розподільчими мережами з мінімальними змінами, без необхідності повної реконструкції трубопроводів та резервуарів для зберігання.

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Морські водневі двигуни

У Японії робота в галузі стаціонарної енергетики збігається з аналогічними дослідженнями в морській сфері. Консорціум японських виробників, до якого увійшли компанії Kawasaki, Yanmar Power Solutions та Japan Engine Corporation, оголосив про завершення першого випробування морських водневих двигунів на суші. Під час випробувань на території заводу Japan Engine було використано нещодавно розроблену систему подачі зрідженого водню як палива.

Ці випробування підтвердили, що середньооборотні чотиритактні двигуни можуть працювати на водні при номінальній потужності. Окрема низькооборотна двотактна модель, призначена для приводу головного гвинта на великих вантажних суднах, має пройти випробування цього року.

Усі три типи двигунів мають спільну двопаливну архітектуру, що дозволяє екіпажам використовувати водень там, де доступна заправка, і переходити на судновий дизель на маршрутах, де поки що відсутні водневі заправні станції.

Відсутність паливної мережі

Є одна проблема. Двигуни можуть бути готові задовго до того, як буде готове паливо. Японія, як і раніше, імпортує майже всю свою первинну енергію, а великомасштабна логістика водню лише зараз починає виходити на перший план. Значною мірою центральним елементом цих зусиль є термінал Kawasaki LH2, що споруджується на острові Огісіма в місті Кавасакі.

Цей об’єкт описують як першу в країні базу з імпорту рідкого водню в промислових масштабах, у центрі якої розташований кріогенний резервуар, здатний вмістити близько 50 000 кубічних метрів зрідженого водню, а також системи для обслуговування суден, зрідження, подачі газу та відправки вантажівок. Початок комерційної експлуатації заплановано на 2030 рік.

Паралельно з цим компанія Kawasaki спільно з Japan Suiso Energy працює над створенням нового танкера для перевезення зрідженого водню місткістю приблизно 40 000 кубічних метрів.

Газовий завод, який перейшов з чистого природного газу на суміш із 30% вмістом водню, знижує прямі викиди вуглекислого газу на одиницю виробленої електроенергії, особливо якщо водень отримують за допомогою низьковуглецевих технологій. Суднові двигуни, здатні працювати на водні, відкривають аналогічні можливості на морських маршрутах з інтенсивним рухом, щойно паливо стане доступним.

Раніше УНІАН повідомляв, що сонячне світло перетворює сміття на водневе паливо.

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