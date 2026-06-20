У Києві тимчасово змінять роботу метро та наземного транспорту: деталі

Дві станції метро взагалі закриють для пасажирів.

У Києві в неділю, 21 червня, у зв’язку з проведенням публічних заходів у центральній частині міста тимчасово змінять режим роботи деяких станцій метрополітену та маршрути деяких тролейбусів і автобусів, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що станції метро "Площа Українських Героїв" і "Палац спорту", а також пересадковий вузол між ними не працюватимуть для пасажирських перевезень з початку руху поїздів і до завершення заходів. На цей період поїзди слідуватимуть повз ці станції без зупинки.

Обмеження діятимуть у першій половині дня. Також з початку руху і орієнтовно до 14:00 змінять маршрути тролейбусів № 4, 5, 7, 8, 17 та автобусів № 24, 62, 109, 110, 111, 114, 118-Д.

Відео дня

Пасажирський транспорт курсуватиме:

тролейбуси № 4, 5, 7, 8, 17 – відповідно від просп. Свободи, вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до бульв. Тараса Шевченка за власними маршрутами, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченка, далі за власними маршрутами;

автобуси № 24 – від Національного музею історії України в Другій світовій війні до вул. Басейної за власним маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського (у зворотному напрямку вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі) – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний";

автобуси № 62 – від Ботанічного саду до вул. Басейної за власним маршрутом, далі – вул. Еспланадна – ст. м. "Палац спорту" – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна;

автобуси № 109 – від ст. м. "Харківська" до вул. Антоновича за власним маршрутом, далі – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – площа Українських Героїв – вул. Велика Васильківська, далі за власним маршрутом до ст. м. "Харківська";

автобуси № 110, 111 – відповідно від вул. Милославської, Дарницької площі до Європейської площі;

автобуси № 114 – від вул. Милославської до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі – Майдан Незалежності – вул. Михайлівська – вул. Велика Житомирська (у зворотному напрямку – Володимирський проїзд) – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова (у зворотному напрямку – вул. Леонтовича) – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри –залізничний вокзал "Центральний";

автобуси № 118-Д – від ст. м. "Лісова" до вул. Басейної за власним маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського (у зворотному напрямку – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі) – просп. Берестейський, далі за власним маршрутом.

Пасажирів просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок містом.

Транспорт столиці - головні новини

Як писав УНІАН, із 25 квітня до 30 листопада в Києві діятимуть обмеження руху транспорту та пішоходів біля станції метро "Чернігівська". Обмеження пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу.

Вже з 15 липня у столиці зросте вартість разового проїзду в комунальному транспорті до 30 гривень. Востаннє вартість проїзду у столиці переглядали у 2018 році.