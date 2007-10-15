Інтелігенція Сходу: Україні – демократичну коаліцію

Київ. 15 жовтня. УНІАН. Представники інтелігенції східних та південно-східних областей України виступають за створення демократичної коаліції у Верховній Раді.

Як зазначила на прес-конференції в УНІАН, провідний науковий співробітник ДП “Науково-дослідний інститут трубної промисловості” Валентина ДЯЧЕНКО (Дніпропетровська область) вчені області звернулися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням сприяти створенню демократичної коаліції. За її словами, в зверненні зазначається, що стабільність в Україні настане після того як буде сформована демократична коаліція та новий уряд. “Просимо виявити мудрість і зробити все можливе для того, щоб цей процес проходив без зволікання”, - йдеться у зверненні до В.ЮЩЕНКА.

Професор кафедри історії України Луганського національного педагогічного університету ім.Т.Шевченка Ольга БОРИСОВА вважає, що “помаранчевим силам” треба створювати коаліцію. За її словами, “українському етносу притаманний латентний матріархат”. Вона зазначила, що “матріархат - це не сюсі-пусі, а коли одна жінка і багато чоловіків”. За її словами, саме цей процес спостерігається в нинішній політиці і “український народ на найближчі 5-10 років визначився з однією жінкою”, котра контролюючи 16 областей (БЮТ набрала найбільше голосів на виборах в 16 регіонах - УНІАН), “сама вибиратиме собі партнера”. Вона вважає, що саме Ю.ТИМОШЕНКО має визначати, яка буде коаліція. О.БОРИСОВА, говорячи про Президента України В.ЮЩЕНКА зазначила, що якщо він і далі говоритиме про якісь компроміси, то “буде рухатись до того, що його політична потенція може перервати своє існування”. Вона вважає, що на сьогодні “найбільшим політичним секс-гігантом нашої політики є Володимир ЛИТВИН, оскільки його рейтинг росте”. О.БОРИСОВА вважає, що БЮТ та НУ-НС “нехай створять хоч щось, щоб ми подивилися, що вони не безплідні”.

Співак, композитор, заслужений працівник культури України Анатолій СЕРДЮК (Запорізька область) вважає, що не створення коаліції демократичних сил призведе до “такого розчарування, що ми будемо відкинуті на багато років назад”.

Завідувач кафедри Харківського національного педагогічного університету ім. Г.Сковороди Юрій ПОЯРКОВ вважає, що “влада, яка прийде має повністю відповідати за державне будівництво, економіку, внутрішню і зовнішню політику в Україні”. За його словами, раціонально, щоб це робили демократичні сили і “ніяких мегакоаліцій, які вели б до розброду не може бути”.

Головний лікар пологового будинку №2 міста Дніпропетровська Людмила ПАДАЛКО вважає, що позачергові вибори до Верховної Ради України довели, що “є певний приріст підтримки демократичних сил”. За її словами, не доречними є висловлювання, що створення широкої коаліції – це є процес єднання сходу та заходу. Вона вважає, що варіантом єднання всієї України є “демократичні перетворення в нашій державі”. Л.ПАДАЛКО вважає, що медична галузь потребує серйозних перетворень.

Академік Академії технічних наук України, перший проректор Запорізького національного технічного університету Анатолій КОВАЛЬ вважає, що якнайскоріше має бути створена демократична коаліція і має розпочатися “системна робота уряду та Верховної Ради України”. Він вважає, що мають бути виконані обіцянки, які давалися на виборах щодо об’єднання БЮТ та НУ-НС в коаліцію. За його словами, “досить робити крок вперед і два кроки назад”, а необхідно якнайскоріше створювати коаліцію.

Директор Валківського краєзнавчого музею Тамара ПОЛІЩУК також підтримує якнайскоріше створення демократичної коаліції.

Заслужений працівник освіти України, директор школи в Херсонській області Ольга МАРЕНЧУК зазначила, що “освітяни вірять в здоровий глузд, що буде створена демократична коаліція, яка змінить становище освіти в Україні на краще”.

Голова Херсонського обласного відділення Конгресу української інтелігенції Микола ОЛЕНКОВСЬКИЙ вважає неприпустимим створення широкої коаліції. За його словами, “сучасна Україна нагадує величезного воза, який по вінця завантажений проблемами, які треба зрушити з мертвої точки”. Він вважає, що “демократичні сили зараз здатні зрушити його з місця і вирішити питання, які на сьогодні накопичились”.