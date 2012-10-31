У Харкові довічно засудили чоловіка, який застрелив міліціонера

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Червонозаводський районний суд Харкова засудив до довічного ув’язнення Артема Дергилазова, який 7 липня 2010 року застрелив працівника міліції Сергія Євлахова.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харкова, обвинувачення у справі підтримував старший прокурор прокуратури Червонозаводського району Харкова Михайло Кубах.

«Суд повністю погодився з доказами державного обвинувача і засудив Дериглазова до довічного ув’язнення», - повідомили у прес-службі прокуратури міста.

А.Дериглазова визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір працівникам міліції), ч. 1 ст. 263 ККУ (зберігання вогнепальної зброї), ст. 348 ККУ (вбивство працівника міліції та замах на вбивство працівника міліції).

Крім цього, суд задовольнив усі заявлені до обвинувачуваного позови – А.Дериглазов повинен буде компенсувати витрати на проведення експертиз, а також виплатити спричинену шкоду сім’ї загиблого С.Євлахова та працівникам міліції, пораненим під час затримання.

Як передавав УНІАН, 7 липня 2010 року на Олексіївці в Харкові у відповідь на прохання пред’явити документи 21-річний А.Дериглазов спочатку почав утікати від працівників міліції, а потім здійснив кілька пострілів з вогнепальної зброї, яку мав при собі, у працівника міліції С.Євлахова 1977 року народження. Міліціонер від отриманих поранень помер на місці.

8 липня під час затримання А.Дериглазова, який разом із батьком забарикадувався у своєму будинку та почав відстрілюватися від працівників міліції, було поранено двоє правоохоронців.

9 липня Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов особисто прибув до Харкова та нагородив посмертно відзнакою МВС України «Хрест Слави» С.Євлахова.