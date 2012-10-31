В Партії регіонів здогадуються, чому голодує Тимошенко

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Народний депутат України, член фракція Партії регіонів Володимир Олійник вважає, що екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко, оголосивши голодовку, розраховує одержати політичні дивіденди.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

«Ю.Тимошенко, як і передбачалося, ще раз оголосила голодовку, чим розраховує чинити тиск на оцінку результатів виборів міжнародними спостерігачами і одержати політичні дивіденди», - сказав він.

На думку парламентарія, голодовка Ю.Тимошенко - не що інше, як спроба політичних маніпуляцій.

«Подібними виставами суспільство вже не здивуєш. Це пройдений етап. І взагалі, не варто плутати легке розвантаження організму, до якого вдаються люди, які піклуються про стан здоров`я, із справжнім голодуванням», - відзначив він.

Депутат упевнений, що Ю.Тимошенко розуміє, що «вибори пройшли без значних порушень і просто грає на публіку».

За його словами, «через суто особисті меркантильні інтереси» Ю.Тимошенко дозволяє собі таким чином не рахуватися з думкою співгромадян.

«Таким чином, вона про себе не дає забути - весь час у медійному просторі, але і намагається переконати всіх, що тривають фальсифікації», - відзначив В.Олійник.

Депутат припускає, що колишній прем`єр-міністр повторно оголосила голодовку, а не пішла на інший крок, бо минулого разу саме голодовка принесла їй політичні дивіденди.

«Вона прагне підтримувати образ жертви, тому голодування нібито заради ідеї для цього ідеально підходить. І взагалі дивно виходить – Ю.Тимошенко голодує, а її партнери закликають відмовитися від подібної ідеї. Якщо лідер права, то її треба підтримати. Коли ж цього немає, то це фальш», - констатував парламентарій.

Він нагадав, що коли під час протестів проти «мовного» законопроекту голодували студенти, їх у непритомному стані забирала швидка. «Ю.Тимошенко навряд чи доводитиме себе до такого стану, тому що дуже себе любить. Для неї оголосити голодовку – мабуть, кращий спосіб спробувати вплинути на думку міжнародних спостерігачів», - вважає В.Олійник.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Ю.Тимошенко на знак протесту проти фальсифікації виборів оголосила безстрокову голодовку в центральній клінічній лікарні «Укрзалізніці».

Нагадаємо, Парламентська Асамблея ОБСЄ, Рада Європи і Парламентська Асамблея НАТО критично оцінили українські вибори. Як заявив голова короткострокової місії спостерігачів за виборами ОБСЄ Вальбурга Габсбург Дуглас, «ми говоримо про великий дефіцит демократії, і ми говоримо про демократичний регрес в Україні. На жаль, сьогоднішньою ситуацією, коли ми не змогли зустрітися з пані Тимошенко, ми можемо підтвердити нашу заяву», - сказала В.Дуглас в Харкові 30 жовтня, після того, як Державна пенітенціарна служба України відмінила дозвіл на побачення Ю.Тимошенко з В.Дуглас.

Спостерігачі від ОБСЄ назвали відмову в зустрічі з Ю.Тимошенко порушенням її прав.