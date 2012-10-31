Власенко застерігає ДПтС від примусового годування Тимошенко

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко застерігає представників Державної пенітенціарної служби від примусового годування екс-прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко заявив сьогодні під час брифінгу в Києві.

Він наголосив, що, взгідно з Європейською конвенцією з прав людини, примусове годування прирівнюється до тортур.

«Відповідно до статті 3 Європейської конвенції з прав людини, примусове годування прирівнюється до тортур», - сказав С.Власенко.

При цьому С.Власенко зауважив, що ратифіковані міжнародні акти мають вищу силу, ніж чинне законодавство.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Ю.Тимошенко заявила про початок голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.

30 жовтня заступник начальника управління ДПтС в Харківській області Андрій Лапинський сказав, що рішення про примусове годування Ю.Тимошенко будуть ухвалюати лікарі залежноі від стану її здоров`я. Зараз із ув`язненою проводяться роз`яснювальні бесіди, зазначив він.

«Є інструкція, яка передбачає примусове годування, але до цього примусового годування є певні процедури, я вже їх назвав: це роз`яснювальні бесіди, це постійне спостереження за її поведінкою і станом здоров`я з боку лікарів», - зазначив А.Лапинський.