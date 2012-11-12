У Харкові судитимуть уболівальників, які на стадіоні «Металіст» побили стюардів
Закон передбачає 2-5 років в’язниці
Харків. 12 листопада. УНІАН. У Харкові відбудеться суд на уболівальниками, які під час футбольного матчу «Металіст» - «Шахтар» побили на трибунах стадіону «Металіст» стюардів, котрі охороняли громадський порядок.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», матеріали кримінальної справи, яку розслідувало управління харківської міської міліції, передано до суду.
Уболівальники Іван Салтанов та Артуру Польовий обвинувачуються в хуліганстві (ст. 296 ч. 3 Карного кодексу України).
В ході досудового слідства встановлено, що 2 травня 2012 під час матчу, у якому «Металіст» приймав донецький «Шахтар», А.Польовий разом із І.Салтановим, знаходячись на території стадіону «Металіст», у групі з невстановленими особами умисне заподіяли тілесні ушкодження стюардам, які здійснювали охорону громадського порядку на стадіоні.
Стаття закону, за якою звинувачуються уболівальники, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років, зазначається у повідомленні.