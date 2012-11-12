Власенко каже, що українські лікарі не проводили огляду Тимошенко

Харків. 12 листопада. УНІАН. Фахівці ЦКЛ «Укрзалізниця» у Харкові та обласного управління охорони здоров’я не проводили 10 листопада комісійного медичного огляду екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, коментуючи інформацію Державної пенітенціарної служби України про нібито проведення комісійного медичного огляду Ю.Тимошенко у ЦКЛ «Укрзалізниця» 10 листопада.

«Наскільки я знаю, у Юлії Володимирівни відбулася співбесіда із двома лікарями з того консиліуму, який прибув. Але це було практично в стандартному режимі зустрічі. Огляду як такого не відбулося. Не було медичного огляду в розумінні медичного огляду. Була розмова з лікарями», - наголосив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада на сайті ДПтСУ з’явилося повідомлення, що цього дня фахівці ЦКЛ «Укрзалізниця» та харківського обласного управління охорони здоров’я провели комісійний медичний огляд Ю.Тимошенко, за результатами якого «було надано відповідні рекомендації відносно подальшого медичного супроводу засудженої та вчергове запропоновано їй відмовитись від голодування».