Суд покарав підприємця за незаконне використання торгових марок Nike та Adidas

Харків. 19 листопада. УНІАН. У Харкові суд оштрафував і позбавив підприємця права займатися підприємницькою діяльністю за незаконне використання торгових марок компаній «Nike» та «Adidas».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління підтримання державного обвинувачення прокуратури Андрія Гончаренка.

За даними прокурора, будучи фізичною особою-підприємцем, без відповідного дозволу власника, він використовував знаки торгових марок компаній «Nike» та «Adidas» шляхом реалізації та демонстрування для реалізації фальсифікованої продукції спортивного одягу із зазначенням вказаних спортивних марок.

Своїми діями бізнесмен спричинив шкоду обом компаніям на загальну суму понад 1,2 млн грн.

Вироком Київського районного суду м. Харкова від 6 листопада 2012 року 31-річного харків’янина визнано винним за частинами 2, 3 ст.229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, що спричинило матеріальну шкоду у великому розмірі).

Підприємця засуджено за сукупністю злочинів, згідно зі статтею 70 КК України, до штрафу у розмірі 34 тис грн з конфіскацією та знищенням продукції, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю терміном на один рік.

Також задоволено цивільний позов компанії «Nike» на суму понад 108 тис грн.