Вночі на сході посиляться морози

Харків. 19 листопада. УНІАН. У вівторок, 20 листопада, в Україні хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці - місцями туман, слабка ожеледь. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі - від 3° морозу до 2° тепла, у східних областях – 8-3° морозу, на узбережжі морів - 2-7° тепла; вдень в Україні - 1-6° тепла, на Закарпатті та в Криму - 7-12°.

По Київській області хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі - від 3° морозу – до 2° тепла, вдень - 1-6° тепла.

По м. Києву хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 3-5° тепла.

