Карасьов: повернення Тимошенко не буде тріумфальним

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що незалежне від того, хто стане майбутнім прем’єр-міністром України частина повноважень виконавчої влади повернеться до президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог повідомив під час круглого столу.

За словами В.КАРАСЬОВА, на сьогодні біполярна модель в Україні не працює. Він вважає, що новостворювана коаліція буде коаліцією «на соплях».

На думку політолога, їй постійно не вистачатиме необхідної кількості голосів для проведення важливих рішень. «Треба шукати запас у голосів 20-50», - сказав він.

В.КАРАСЬОВ зазначив, що для того, щоб вирішити питання землі, збройних сил треба мати значно більше, ніж 226 голосів.

Політолог вважає, що у будь-якому разі незалежно від того, хто стане прем’єр-міністром частина повноважень, що стосується виконавчої влади, повернеться до Президента.

Він пояснив це тим, що будь-який претендент на прем’єрське місто не захоче мати обмеження у своїх повноваженнях, а це призведе до зміни чинного закону про Кабінет міністрів і відповідно перетікання частини повноважень від Кабміну та прем’єра до президента.

Відповідаючи на запитання щодо шансів повернення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єра В.КАРАСЬОВ сказав, що якщо це повернення відбудеться, то воно «не буде тріумфальним. Це не буде 400 голосів», - додав він. Враховуючи такий нестабільний стан речей В.КАРАСЬОВ вважає, що залишається 2 варіанти розвитку подій: або наступний уряд буде технічним, або буде повернення до ситуативних більшостей.