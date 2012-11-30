На Харківщині розроблено проект зі створення кіностудії

Харків. 30 листопада. УНІАН. В Харківській області розроблено проект зі створення кіностудії.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував на прес-конференції начальник управління культури та туризму ХОДА Дмитро Кузнєцов.

За його словами, інвестиційний проект зі створення кіностудії в столиці Слобожанщини було презентовано в цьому році.

«Цей проект був відзначений на інвестиційній виставці, що дає свої певні преференції, - сказав Дмитро Кузнєцов.

«Сьогодні, - зазначив він, - ми продовжуємо інвентаризацію своїх активів. Комунальне підприємство «Харківкіно», на наш погляд, володіє такими матеріальними ресурсами, які були б потенційно цікаві для інвесторів».

Д.Кузнєцов також повідомив про плани модернізації кінотеатру «Боммер». За його словами, розвиток та модернізація цього кінотеатру будуть здійснені обов`язково зі збереженням профілю.

«Кінотеатр залишиться, тільки, сподіваємося, в іншому, більш сучасному та перспективному форматі», - сказав Д.Кузнєцов.