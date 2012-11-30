На Харківщині хочуть навести порядок у збиранні металобрухту

Харків. 30 листопада. УНІАН. Цього року в Харківській області порушено 35 кримінальних справ за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.

Про це поінформувала під час селекторної наради начальник управління економічного моніторингу розвитку регіону Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОДА Ольга Майборода, повідомляє сайт ХОДА.

За її словами, всі кримінальні справи порушені за ознаками ст.213 КК України (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом). Крім того, складено 192 матеріали щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 164-10 КУ АП (порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом).

За інформацією управління Служби безпеки України в Харківській області, цього року проведено 23 перевірки підприємств, що здійснюють приймання, заготівлю та переробку металобрухту на території Харкова та області.

«За результатами проведених перевірок, контролюючими органами складено 12 адміністративних протоколи стосовно посадових осіб підприємств, призупинено діяльність 10 підприємств, які здійснювали діяльність на необладнаних промислових майданчиках, скасовано 3 дозволи на виконання робіт у підприємств, котрі порушували умови виконання робіт підвищеної небезпеки», - повідомила О.Майборода.