Гравці «Металіста» Хав'єр і Тайсон у списку Samba Gold Trophy 2012

Харків. 30 листопада. УНІАН. Бразильські футболісти «Металіста» Фреда Тайсон і Клейтон Хав`єр полонять серця не тільки українських уболівальників.

«Ігрові якості та виступи наших хлопців, - йдеться у повідомленні сайту ФК «Металіст», - привернули увагу і авторитетного бразильського видання Sambafoot, що пише про латиноамериканських футболістів, які виступають у Європі».

У цьому році до списку 30 номінантів на титул кращого бразильського гравця потрапили й двоє гравців харківського клубу.

Всього серед претендентів - 6 гравців з чемпіонату України, більше лише в іспанській Прімері - 7.

Минулого року Хав`єр уже номінувався на цей титул і посів 18-те місце в опитуванні.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА