Ярославський застерігає Кернеса від анархізму

Харків. 4 грудня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський повідомив, що на експлуатацію стадіону «Металіст» не витрачаються кошти з міського бюджету Харкова.

Про це він сказав в інтерв’ю «Українському футболу», коментуючи заяву харківського міського голови Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» треба повернути до комунальної власності Харкова.

«Я таке чув. Вся країна вже, напевно, чула про це... З цього приводу рекомендую подзвонити тому, хто заварив цю, вибачте за вираз, махновщину – Кернесу», - передає слова О.Ярославського сайт «Металіста».

За словами О.Ярославського, утримання стадіону потребує дуже великих коштів, і це буде не по кишені міському бюджету. Зміну порядку фінансування стадіону він вважає авантюризмом і пропонує ініціаторам цієї ідеї платити за утримання цього коштовного об’єкту з власної кишені, а не за рахунок платників податків.

«У нього ( Г.Керенса – ред.) влада. Він, напевно, може дозволити собі забрати стадіон, експлуатація якого обходиться в 20 млн. гривень на рік. Причому серед цих 20 мільйонів поки не було витрачено жодної державної копійки. Тоді нехай забирає і клуб, бюджет якого становить 4 млн. доларів в місяць, 48 млн. доларів на рік. Але тільки нехай фінансує його з власної кишені, а не за рахунок платників податків з бюджету Харкова», - сказав О.Ярославський.

«І забезпечує, - додав бізнесмен, - ті результати виступів команди, до яких звикли харківські й українські вболівальники».

Повний текст інтерв`ю О.Ярославського, повідомляє сайт клубу, буде опублікований найближчим часом.