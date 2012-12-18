Суд у Харкові продовжив слухання справи ЄЕСУ

Харків. 18 грудня. УНІАН. Київський районний суду Харкова продовжив слухання кримінальної справи щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.00 головуючий суддя Київського райсуду Костянтин Садовський відкрив засідання.

Підсудна екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко до зали судових засідань не доставлена. На засіданні також відсутні захисники екс-прем’єра Євгенія Тимошенко і народний депутат Андрій Кожем’якін.

Разом з тим, на засідання суду прийшли кілька народних депутатів України від фракції «Батьківщина», зокрема Сергій Пашинський і Арсен Аваков.

Зала судових засідань заповнена прихильниками Ю.Тимошенко. Люди тримають плакати із зображенням екс-прем’єра.

Інтереси підсудної на цьому засіданні представлятимуть захисники Сергій Власенко та Олександр Плахотнюк.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.



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