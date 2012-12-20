Добкін пропоyє визнати інтернет засобом масової інформації

Харків. 20 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін виступив з ініціативою визнати інтернет-видання України засобами масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на сесії Харківської облради губернатор звернувся до депутатів з пропозицією звернутися до Президента України, голови Верховної Ради, голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також до голови Національної спілки журналістів з проханням прискорити внесення відповідних змін до українського законодавства з питань інформації та ЗМІ.

Виступаючи перед депутатами, М.Добкін зазначив, що до таких дій, зокрема, підштовхнули стиль і характер повідомлень в інтернеті щодо жорстокого вбивства судді Фрунзенського районного суду міста Харкова Володимира Трофимова та членів його родини.

На думку М.Добкіна, визнання інтернет-видань засобами масової інформації зробить їх відповідальними за опубліковану ними інформацію так само, як зараз відповідають за свої повідомлення радіо, телебачення та друковані видання. Сьогодні, наголосив губернатор, публікації в інтернет-виданнях і коментарі читачів до них нерідко розпалюють ворожнечу в суспільстві і пропагують насильство. Саме так тенденція, на його думку, яскраво простежується у висвітленні подій, пов’язаних з трагедією родини судді В.Трофимова.

«Мовиться про те, що відбувалося в інтернет-виданнях, які мають велику кількість читачів. Ті пропозиції та висловлювання, які лунають від анонімних авторів, що приховують своїм імена під всілякими ніками, - це висловлювання людей, які свідомо чи несвідомо ведуть до розпалювання протистояння, пропаганди жорстокості та до низького знущання над пам`яттю загиблих людей», - сказав М.Добкін.

«Водночас, - зазначив він, - час у Верховній раді України вже давно знаходиться законопроект про те, щоб визнати інтернет засобом масової інформації, тоді б інтернет-спільноти жили за тими законами, які прописані друкованим органам, а неприйняття такого закону породжує повну безконтрольність».

У відповідь на пропозицію М.Добкіна депутати підтримали його ініціативу звернутися до керівництва держави з проханням прискорити внесення змін до законодавства.

«Ми підтримуємо звернення суддів Харківської області щодо проведення парламентських слухань з питання відповідальності власників інтернет-ресурсів за поширення жорстокості, заклики до вбивств і розпалювання ворожнечі на сторінках інтернет-видань. Ми, депутати Харківської обласної ради, звертаємося з проханням дати відповідне розпорядження підготувати зміни до законодавства України «Про телебачення і радіомовлення», а також «Про інформацію» в частині визнання інтернет-видань засобами масової інформації. Як ЗМІ інтернет-видання не зможуть поширювати інформацію, яка порушує відповідні статті цих законів, а їхні власники будуть змушені нести відповідальність, у тому числі й кримінальну», - йдеться у зверненні депутатів Харківської облради.