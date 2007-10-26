Завтра у Харкові - концерт Катамадзе

Харків. 26 жовтня. УНІАН. В обласній філармонії розпочалися репетиції концерту грузинської співачки Ніно КАТАМАДЗЕ, який вона дасть у суботу в приміщенні Оперного театру.

Як передає кореспондент УНІАН, Ніно Катамадзе представить нову програму у супроводі оркестру Харківської філармонії.

В інтерв’ю співачка сказала, що давно чекала цього, і сподівається, що нова програма сподобається харків’янам.

В адміністрації філармонії повідомили, що квитки на суботній концерт повністю розійшлися.