Завтра у Харкові - концерт Катамадзе
15:38, 26 жовтня 2007Харьків
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Ніно співатиме у супроводі оркестру
Харків. 26 жовтня. УНІАН. В обласній філармонії розпочалися репетиції концерту грузинської співачки Ніно КАТАМАДЗЕ, який вона дасть у суботу в приміщенні Оперного театру.
Як передає кореспондент УНІАН, Ніно Катамадзе представить нову програму у супроводі оркестру Харківської філармонії.
В інтерв’ю співачка сказала, що давно чекала цього, і сподівається, що нова програма сподобається харків’янам.
В адміністрації філармонії повідомили, що квитки на суботній концерт повністю розійшлися.
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