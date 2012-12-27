Сім’ї інфікованих у Богодухові дітей отримали матеріальну допомогу

Харків. 27 грудня. УНІАН. Компенсацію в розмірі 1000 гривень на кожну дитину отримали сім`ї, діти яких постраждали унаслідок спалаху інфекційного захворювання в Богодухові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, за словами голови облдержадміністрації Михайла Добкіна, для надання допомоги сім’ям були знайдені позабюджетні кошти, і влада свою обіцянку виконала.



«Під час зустрічі з сім`ями було ухвалене рішення про пошук позабюджетних засобів для компенсації витрат на лікування кожної дитини. Ми ці кошти знайшли, і сім`ї компенсацію отримали», - сказав у своєму коментарі М.Добкін.

Матеріальні кошти на відновлення здоров`я 114 школярів були вручені членам їхніх родин у Богодуховській районній державній адміністрації, повідомили у прес-службі

Як повідомляв УНІАН, накінці вересня - початку жовтня 2012 року в Богодухові був зафіксований спалах інфекційного захворювання серед школярів. Носієм інфекції став постачальник, який забезпечував постачанням кілька навчальних установ району.

Були вжиті всі необхідні заходи по усуненню причин захворювання дітей. Постачальник був усунений від роботи, а всі продукти харчування вилучені.

11 жовтня губернатор Михайло Добкін в ході виїзного засідання з питання захворювання дітей дав доручення виділити по 1 тисячі гривень на лікування і оздоровлення сім`ям хворих у Богодухівському районі дітей. Тоді ж М.Добкін доручив своїм заступникам забезпечити закупівлю всіх необхідних медикаментів для Богодухівської районної лікарні, щоб всі ліки діти отримували безкоштовно.