Пожежа на вул. 23 Серпня: чадним газом отруївся 70-річний чоловік

Харків. 4 січня. УНІАН. У Харкові внаслідок пожежі загинув 70-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа в житловій 5-поверхівці на вулиці 23-го Серпня, 38 у Дзержинському районі міста сталася 3 січня близько шостої години вечора.

Загоряння помітили сусіди, вони відразу зателефонували до пожежно-рятувальної служби. З повідомлення стало відомо, що горить квартира на 1-му поверсі.

До місця виклику прибуло 2 пожежно-рятувальних підрозділи. Увійшовши в середину, рятувальники виявили тіло господаря, 1942 року народження. Він смертельно отруївся чадним газом. У кімнаті горіли домашні речі на площі близько 15 кв. м. Пожежа була ліквідована о18.24.

За попередніми даними, пожежа сталася через необережне поводження з вогнем.