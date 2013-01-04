Цього року Харківщина може закупити 70 автомобілів швидкої допомоги

Харків. 4 січня. УНІАН. Харківська область розраховує отримати у 2013 році кошти на закупівлю близько 70 автомобілів екстреної медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав заступник губернатора Ігор Шурма з січня під час презентації регіональної диспетчерської Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по проспекту Правди,13.

За його словами, 2012 року Харківщина отримала субвенцію з державного бюджету на закупівлю медикаментів та розхідних матеріалів для бригад екстреної медичної допомоги. У бюджеті на 2013 рік на ці цілі передбачена субвенція також у розмірі 19 млн. грн. Цього вистачить, щоб укомплектувати бригади екстреної допомоги всім необхідним.

«Крім цього, ми дуже розраховуємо, що отримаємо з державного бюджету кошти на закупівлю спецтранспорту для екстреної допомоги. 244 автомобілі, які працюють сьогодні в Харківській області, на 95% потребують заміни. Ми розраховуємо, що цього року вдасться закупити як мінімум 70 нових автомобілів», - сказав І.Шурма.

За його інформацією, на утримання служби екстреної медичної допомоги Харківщини з державного бюджету виділено 165 млн. грн, але ця цифра буде ще переглядатися.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня І.Шурма вручив водіям Служби екстреної медичної допомоги (ЕМД) ключі від сучасних автомобілів «швидкої допомоги». Автопарк поповнили 9 сучасних автомобілів швидкої медичної допомоги на загальну суму 5, 9 млн грн., з них 4 – автомобілі класу «В» та 4 найвищого класу «С» «реанімобіль» вітчизняного виробника спеціальних автомобілів фірми «КРАС» (м. Київ).

За словами І.Шурми, техніка закуплена за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання автотранспорту. Ще 1 автомобіль АШМД-С-4/1 (Renault Master) вартістю 850 тис грн отримано в рамках централізованих заходів від центральних органів влади.

Фото прес-служби ХОДА