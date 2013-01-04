Прокуратура виявила порушення в Холодногірській колонії

Харків. 4 січня. УНІАН. Прокуратура Жовтневого району Харкова виявила порушення законодавства в Холодногірській виправній колонії (№18).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на сайті прес-служби прокуратури Харкова з посиланням на старшого прокурора прокуратури Жовтневого району Юрія Черняєва.

За його даними, під час перевірки колонії виявилися факти, що в деяких камерах виправного закладу на одного засудженого припадає менше 4 кв м жилплощі, що є порушенням законодавства.

Ю.Черняєв також зазначив, що в Холодногірській колонії недостатньо ефективно ведеться профілактика захворюваності ув’язнених на туберкульоз. Зокрема, в колонії середнього рівня безпеки, де тримається близько 1,5 тис. вперше до позбавлення волі засуджених осіб, під час медобстеження виявлено 13 хворих на туберкульоз. Крім цього, за даними прокурора, протягом року двоє засуджених повторно захворіли туберкульозом.

За наслідками перевірки прокуратура Жовтневого району Харкова внесла начальнику Холодногірської виправної колонії акти реагування про усунення порушень законодавства.

Зараз органи прокуратури Харкова перевіряють всі виправні колонії, що розташовані в місті. У січні міжвідомча нарада при прокуророві міста ухвалить спільні заходи щодо протидії захворюванню на туберкульоз.

«Питання додержання прав засуджених знаходяться на постійному контролі прокурора міста», - підкреслили в прокуратурі Харкова.

Довідка УНІАН. Холодногірська виправна колонія (№18) – кримінально-виконавча установа середнього рівня безпеки (для тримання чоловіків, вперше засуджених до позбавлення волі на певний термін). Середньосписочна кількість засуджених у 2010 році – 1050 осіб. До підприємства колонії входять 4 самостійні цехи: ливарний, механічний цехи, цех із виготовлення дерев’яних виробів та із виготовлення взуття.