У вівторок на сході очікується сніг, місцями хуртовини

Харків. 7 січня. УНІАН. Завтра в Україні збережеться морозна погода, йтиме сніг.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 8 січня у південній частині, східних і Дніпропетровській області хмарно, сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини.

Температура протягом доби 1-6° морозу, в Криму вдень близько 0°, на Південному березі Криму вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

На решті території хмарно з проясненнями, невеликий сніг, вдень у західних областях без істотних опадів; температура вночі 8-13°, у західних та північних областях місцями 15-18°; вдень 3-8° морозу, в Карпатах 10-12° морозу. На дорогах України ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с, у південній частині та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень місцями. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, місцями 15°, вдень 4-9° морозу.

У столиці також невеликий сніг, вдень місцями. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 5-7° морозу.