Річний обіг компанії нового власника ФК «Металіст» становить $10 млрд

Харків. 8 січня. УНІАН. Річний обіг компанії «Газ Україна», яка придбала харківський футбольний клуб «Металіст», становить 10 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в біографії нового власника ФК «Металіст» Сергія Курченка, яка опублікована на офіційному сайті клубу.

Створена С.Курченком група компаній «Газ Україна» сьогодні «включає структури, що займаються торгівлею природним і зрідженим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямками. Річний обіг групи cтановить близько 10 млрд дол США», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, С.Курченко народився 21 вересня 1985 року в м. Харкові в малозабезпеченій сім`ї. У шкільні роки активно займався спортом (карате).

Із 16 років працював у компанії «Експогаз», протягом 2 років С. Курченко пройшов шлях від кур`єра до заступника комерційного директора, що займався напрямом дрібнооптової торгівлі. За короткий період часу він фактично з нуля організував профільний підрозділ дрібнооптової торгівлі зрідженим газом. Реалізовані ним проекти, дозволили значно збільшити прибуток компанії «Експогаз».

С. Курченко закінчив НТУ «Харківський політехнічний інститут», здобувши кваліфікацію бакалавра з обліку та аудиту. У 2005 р., у віці 19 років, С.Курченко покинув компанію «Експогаз» і зайнявся самостійним бізнесом, здійснити низку успішних інвестиційних проектів на первинному будівельному ринку та на земельному ринку в Харківській області. «Хороша кон`юнктура дозволила підприємцеві за 3 роки накопичити капітал, достатній для виходу на ринок великооптової торгівлі зрідженим газом». Після отримання в 2008 р. в НТУ «ХПІ» повної вищої освіти за фахом «Інтелектуальна власність» С.Курченко переїхав до Києва. Створена ним компанію «Газ Україна» почала працювати на ринку зрідженого газу.

Повідомляється, що сьогодні група компаній «Газ Україна» посідає лідируючі позиції на українському ринку великооптової торгівлі імпортним зрідженим газом, забезпечуючи постачаннями близько 70% потреб ринку. Розвиваючи цей напрям протягом 3 останніх років, група зайняла лідируючі позиції на ринку нафтопродуктів України. Сьогодні її клієнтами є всі крупні мережі АЗС країни. Для формування стійких каналів збуту група з початку 2011 року приступила до створення власної збутової мережі АЗС на території України і на ринках Центральної Європи.

З 2010 року почалася активна експансія групи на ринки Росії, Білорусії, Казахстану. Сьогодні на частку цих держав припадає до 40% операцій групи.

Паралельно з розвитком бізнесу з 2009 по 2011 рік С.Курченко навчався в Національному університеті «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», здобув другу вищу освіту за фахом «Правознавство» і кваліфікацію юриста.

«Закумульовані групою кошти дозволили С.Курченку приступити до реалізації великих соціальних проектів. У 2012 р. він став власником харківського футбольного клубу «Металіст» і надалі має намір інвестувати значні кошти на підтримку національного спорту», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 р. харківський бізнесмен Олександр Ярославський (координатор і генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012) заявив, що складає із себе повноваження президента ФК «Металіст» і передає зобов’язання з фінансування клубу іншому інвестору.

Цього ж дня сайт футбольного клубу повідомив, що досягнуто домовленості з групою компаній «ГазУкраїна», головним бенефіціаром якої є С.Курченко, щодо придбання ФК «Металіст» у О.Ярославського.