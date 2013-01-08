На Харківщині середня зарплата в січні - листопаді 2012 року зросла на 14,9%
14:03, 08 січня 2013Харьків
0 0
Сапронов: до 2726 грн
Харків. 8 січня. УНІАН. Середньомісячна заробітна плата в Харківській області протягом січня – листопада 2012 року становила 2726 грн.
Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія Сапронова.
За його словами, зарплата на Харківщині в зазначений період значно перевищила державні соціальні стандарти.
«Середня зарплата в регіоні майже в 2,5 рази перевищила державні соціальні стандарти, які діяли в цьому періоді – мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум (1118 грн.). Порівняно з аналогічним періодом минулого року зарплата зросла на 14,9%», – повідомив Ю.Сапронов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter